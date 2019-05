Catherine Full Body si mostra in due nuovi gameplay

Catherine Full Body, versione rimasterizzata del titolo puzzle game di Atlus uscito nel 2013, è stato pubblicato in Giappone lo scorso 14 febbraio, mentre in Europa arriverà solamente a fine estate esclusivamente su PlayStation 4. In attesa di rivivere gli incubi di Vincent ancora una volta, il canale YouTube di IGN ha pubblicato due nuovi gameplay in lingua inglese.

Catherine Full Body: nuovi contenuti per il titolo

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato ben due video gameplay del gioco Atlus. Il primo, della durata di dieci minuti, ci mostra le prime fasi che danno il via alla turbolenta storia amorosa del protagonista Vincent. Mentre il secondo, molto breve, ci regala qualche scena legata ai puzzle, punto cardine della produzione. Il titolo uscirà il prossimo 3 settembre e presenterà nuovi contenuti, come più stage, una modalità multiplayer competitiva e un nuovo personaggio femminile chiamato Rin.