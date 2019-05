iPhone XI: diffuse molte informazioni via leak

Nuovi dettagli emergono riguardo il tanto discusso iPhone XI. Questa volta, grazie al canale youtube EverythingApplePro siamo venuti a conoscenza di quelle che potrebbero essere caratteristiche contenute nella prossima linea iPhone, la maggior parte delle quali riferite alle 3 camere posteriori.

Innanzitutto, come anticipato, la fonte in questione afferma che sia iPhone XI che la sua versione Max saranno dotati di una fotocamera aggiuntiva oltre alle 2 principali che dovrebbero essere simili a quelle presenti sull’attuale linea XS e dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine. La terza camera in questione sarebbe una grand-angolo da 12MP con apertura di 120 gradi. Oltre a ciò il canale afferma che il device sarà dotato di un flash simile a quello dei precedenti device XS, ma più luminoso e che l’array di camere sarà contenuto in un bumper meno spesso rispetto al passato. Per concludere riguardo al comparto fotografico pare che entrambi i nuovi iPhone saranno dotati di un processore di segnalazione d’immagine migliorato, in grado di far scattare foto più belle, addirittura migliori di quanto mai fatto dalla concorrenza.

I prossimi iPhone XI potrebbero essere migliorati sotto molti aspetti

Oltre a quanto detto finora pare che i prossimi dispositivi Apple dovrebbero essere forniti di schermi da 5.8 pollici e 6.5 pollici, ovvero con aspetto e grandezza identici alla linea XS. Infine la fonte ha menzionato una versione migliorata di Siri in grado di comprendere meglio l’utente, la quale potrebbe giungere con il futuro aggiornamento ad iOS 13. Non rimane che attendere novità ufficiali in merito ai device.