Crash Team Racing Nitro Fueled: svelati nuovi dettagli sulla Modalità Avventura

Crash Team Racing Nitro Fueled ha mostrato per la prima volta la sua Modalità Avventura al grande pubblico nella giornata di ieri. Se le premesse narrative sono pressappoco le stesse del titolo originale, i contenuti ludici all’interno dell’avventura saranno leggermente diversi.

Crash Team Racing Nitro Fueled: tante personalizzazioni con la Modalità Avventura

Il team di sviluppo Beenox, tramite il canale PlayStation Underground, ha svelato alcuni interessanti dettagli sulla Modalità Avventura. Nella modalità saranno presenti tutti i tipi di sfide e corse del titolo originale, come le gare per le reliquie e contro boss. In Nitro Fueled, però, ogni vittoria premierà i giocatori con nuovi interessanti oggetti, come nuovi kart, skin per i personaggi, varie modifiche estetiche e nuove personalizzazioni per i veicoli. Inoltre, i personaggi legati ai Boss saranno più facili da sbloccare poiché richiederanno solamente di essere sconfitti, mentre nel titolo originale bisognava superare le sfide per guadagnare le gemme. Infine, saranno presenti nuove cinematiche per i Boss, la possibilità di cambiare personaggio durante l’avventura e switchare tra la nuova grafica e lo stile retrò. Il titolo arriverà su tutte le piattaforme il prossimo 21 giugno.