Rock of Ages 2: Bigger and Boulder Recensione della versione Switch

Cosa ci vuole a far rotolare un masso contro un muro per sfondarlo? Basta un piano inclinato e lasciare che la gravità faccia il resto. E invece ACE Team ha deciso già da tempo di creare dei massi rotolanti farciti di assurdità, irriverenza e follia con Rock of Ages 2: Bigger and Boulder. Un titolo il cui incasellamento in un genere specifico è talmente difficile che si potrebbe stare delle ore a dibattere tra tower defense, platform e racing. Un calderone di piccole meccaniche ammassate tra di loro a formare il substrato sul quale si alternano personaggi storici ridicolizzati e tanti altri elementi presi qua e là da ogni sfera dello scibile umano. Il titolo è già passato nel 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4, con relativa recensione già pubblicata sulle nostre pagine. Il 14 maggio 2019 il titolo è stato pubblicato anche su Nintendo Switch, versione questa che abbiamo provato per comprenderne quanto il gioco è cambiato nel tempo nel passaggio a questa peculiare piattaforma.

Rock of Ages 2: Bigger and Boulder: Pietre rotolanti nella storia

Come accaduto per il primo capitolo, anche in questo caso si avrà il compito di sfondare con il proprio grosso macigno il cancello d’ingresso al castello avversario e allo stesso tempo intralciare il percorso di quello nemico verso il proprio maniero con strutture e trappole. Su questo schema il team ha piazzato, come nel precedente episodio, una carrellata di figure storiche e mitologiche che diventeranno gli avversari del protagonista del gioco, Atlante. Non c’è un vero è proprio percorso narrativo ma il filo comune risiede nella assurda e dissacrante sfilata di caricature di personaggi storici che impugneranno un sasso per combattere le proprie battaglie: da Adamo ed Eva a Giovanna d’Arco passando per Enrico VIII e tanti altri.

Ad ogni livello l’umorismo sarà da piegarsi in due dalle risate con ricche citazioni, riadattate all’occorrenza, sia di eventi storici che di alcune saghe videoludiche famose. Esempio più eclatante è il Serpente del Paradiso Terrestre che appare e sfida Adamo ed Eva come in una battaglia Pokémon. In questi frangenti Rock of Ages II è epicità allo stato puro. Poco importa se tutto è sconclusionato, senza senso, quasi grottesco. Sarà impossibile non godersi le scenette di intermezzo tra le battaglie con quel guizzo di humor sempre piacevolmente sopra le righe.

Figure di carta, scenari di roccia

La vena umoristica che pulsa sotto il gameplay è alimentata anche dalla realizzazione grafica di Rock of Ages II: Bigger & Boulder. I personaggi sono sostanzialmente marionette di carta bidimensionali ritagliate da dipinti e statue famose e snodate in punti nevralgici. La loro voluta legnosità e assurdità di movimenti conferisce ad ogni intermezzo e animazione quella coerenza in direzione di uno stile che in certi casi ricorda la serie animata South Park. I contrasti e il guazzabuglio programmato di colori, epoche e stili pittorici sono evidentissimi ma perfettamente in linea con l’atmosfera goliardica. Esistono anche alcuni rari boss con modelli 3D molto diversi da quelli standard che rappresentano la parte più debole e meno ispirata del comparto grafico.

Tridimensionali sono anche gli scenari e soprattutto i massi che dovremo far rotolare. Esistono diversi macigni disponibili che si sbloccheranno via via con il completamento della modalità storia e che avranno oltra che una grafica differente anche abilità e statistiche diverse. Bisogna ammette che la sorpresa più grande è l’elevato dettaglio e cura delle mappe di Rock of Ages 2: Bigger and Boulder. Nonostante i livelli assolvano puramente la funzione di declivi lungo cui far rotolare i massi, i modelli poligonali sono molto ben realizzati e la densità e varietà di elementi che li riempiono sono di ottima fattura e aiutano a craere una discreta differenziazione degli scenari. Stiamo parlando comunque di percorsi ad ostacoli circondati spesso da nuvole e con texture non certo di ultimissima generazione, ma comunque la qualità visiva di alcuni modelli, come l’acqua ad esempio, o il senso di velocità non sono poi con acerbi e anzi hanno una buona resa.

Rocce in corsa o rocche in difesa?

Come spiegato è difficile definire con esattezza lo stile di gameplay del quale il gioco fa parte anche se in linea generale si identifica una connotazione da tower defense. Ma non è l’unica. La parte strategica e di pianificazione delle difese lungo il percorso tra il masso avversario e il nostro castello è di certo una sfaccettatura molto importante. Mettere muri, catapulte, bombe esplosive e ogni altro impedimento o trappola lungo il percorso richiederà tempo, acutezza e soprattutto rapidità di valutazione poiché il tutto avviene in tempo reale prima di riavere il nostro masso pronto per l’attacco rotante. Tuttavia, una volta comprese le strategie di base, sarà quasi meccanico mettere in piedi difese efficaci ed efficienti.

Dove il gioco richiederà una maggiore attenzione è nella fase di attacco. Far rotolare il masso di Rock of Ages II: Bigger & Boulder è la sfida più ardua del gioco. Le mappe e i loro piani inclinati sono pieni di anse, burroni e barriere “naturali” che si vanno ad aggiungere a quelle “artificiali” dell’avversario e richiederanno una precisione chirurgica nei movimenti e salti da far compiere al masso ma allo stesso tempo un’elevata velocità di esecuzione. Questa meccanica rende Rock of The Ages II molto più simile ad platform-racing similare a Monkey Ball con un livello di difficoltà molto alto. Ad ogni colpo o caduta o errore commesso il masso non solo perde velocità, ma anche integrità ed efficacia di attacco. Di questa anima da gioco di piattaforme in corsa ne sono dimostrazioni i boss più grandi, che spesso hanno meccaniche completamente diverse dalle battaglie, e la modalità alternativa “Corsa ad ostacoli” che è una vera e propria gara di velocità. Il gioco anche nel gameplay mostra quindi la sua anima mutevole e per nulla incasellata in rigidi schemi. Purtroppo però non sono tutte rose e fiori. La componente multiplayer online è scarsamente popolata e trovare uno sfidante umano è un’impresa degna solo dei più pazienti. Allo stesso modo tutto questo divertimento e ironia dissacrante si risolvono in 15 soli livelli. Anche con la difficoltà scalabile e molto competitiva tutti questi aspetti non offrono una longevità elevata né un qualunque stimolo di rigiocabilità.

Rock of Ages 2: Bigger and Boulder è dissacrante, assurdo e fuori dagli schemi e proprio per questo divertente oltre ogni limite. Le risate saranno parte integrante dell’esperienza in un susseguirsi di situazioni e citazioni assurde sia dalla storia che dal mondo dei videogiochi, per un mix letale ma assolutamente efficace. Ma il gioco di ACE Team offre anche un gameplay semplice all’apparenza ma con molto meccaniche di contorno ben studiate. Peccato che l’esperienza offline non sia poi così longeva e ci siano pochi stimoli per passare una seconda volta sui livelli. Inoltre il multiplayer in rete è per ora solo una scatola vuota. Questa versione per Nintendo Switch è perfetta in portatile, soprattutto per qualche partita mordi e fuggi prima di andare a dormire.