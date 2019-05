Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition: data giapponese per Switch e nuovo trailer

La Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition ha una data ufficiale su Switch, quantomeno per il territorio giapponese. Bandai Namco, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, ha infatti pubblicato un nuovo trailer. Che potete vedere in fondo alla notizia, e che mostra quando il gioco del celebre franchise creato da Reki Kawahara uscirà in patria sulla console Nintendo: l’8 agosto. In occidente arriverà più avanti in questo 2019.

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition: ecco cosa contiene

L’edizione completa del titolo Bandai Namco include, ovviamente, il gioco principale, tre DLC (Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades, Collapse of Balance), l’espansione Dissonance of the Nexus e oggetti bonus in game. Vi lasciamo con il filmato qui sotto.

