Mortal Kombat 11 ha venduto 1,8 milioni di copie digitali, miglior lancio per la serie

Mortal Kombat 11, ultimo capitolo della serie picchiaduro di NetherRealm Studios, è uscito da ormai un mese, rivelandosi come un ottimo capitolo da parte della critica e dagli appassionati. A dimostrazione del successo del titolo, il team di sviluppo ha svelato qualche numero legato alla copie digitali vendute.

Mortal Kombat 11: un successo per il digitale

NetherRealm Studios ha svelato che il violento titolo picchiaduro ha venduto, ad oggi, ben 1,8 milioni di copie digitali in tutto il mondo, contando tutte le piattaforme di gioco su cui è stato pubblicato. Per rendere meglio l’idea, lo scorso titolo MK X nel 2015 ha venduto solamente 400 mila copie. Ciò rende, di fatto, quello dell’undicesimo capitolo, il miglior lancio nella storia dell’intero franchise. Il team di sviluppo ha, inoltre, confermato di aver in programma “anni di contenuti” per supportare il gioco il quale, perciò, avrà un lungo ciclo vitale.