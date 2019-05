Team Sonic Racing: la versione Switch non ha il filmato d’apertura

Team Sonic Racing, il nuovo titolo di corse dedicato al porcospino blu di SEGA, è disponibile da pochi giorni su tutte le piattaforme di gioco. Se i contenuti all’interno del titolo non si differenziano tra le varie versioni, quella per Nintendo Switch non presenta il filmato d’apertura.

Team Sonic Racing: poco spazio sulla scheda di gioco

A quanto pare, la mancanza della scena di apertura sarebbe dovuta al poco spazio disponibile all’interno della scheda di gioco. Come confermato da SEGA a US Gamer, per salvare più spazio possibile sulla scheda, il team si è visto costretto a tagliare la cinematica iniziale che, stando alle parole del publisher, non sarà neanche aggiunta in futuro tramite patch. Considerando il peso del titolo sia pari a 6,6 GB su uno spazio di 8, la scelta degli sviluppatori sarebbe giustificata dal non voler pagare un costo maggiore per una cartuccia di gioco più capiente.