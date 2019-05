Resident Evil 4, 0 e 1 per Switch analizzati da Digital Foundry

Resident Evil 4, Resident Evil 1 e Resident Evil 0 sono tornati a spaventarci anche sulla console ibrida Nintendo. Ovviamente, non poteva mancare l’analisi tecnica da parte di Digital Foundry che, anche stavolta, ha svelato qualche segreto delle versioni portatili dei titoli horror di Capcom.

Resident Evil 4: risoluzione a 600p in modalità portatile

Il dato più interessante emerso dall’analisi di Digital Foundry, visibile interamente in calce alla notizia, riguarda soprattutto il quarto capitolo della serie survival horror. A quanto pare, il titolo gira ad una risoluzione di 900p in modalità TV, mentre cala addirittura a 600p quando è in modalità portatile. Ciò che è, a conti fatti, un grosso limite tecnico, viene leggermente reso vantaggioso sul lato del frame rate che, in modalità portatile, raggiunge un netto miglioramento alla fluidità.