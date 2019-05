Gears of War 5: la mappa di gioco avrà elementi open world

Gears of War 5 è sicuramente uno dei titoli esclusivi di Xbox One più attesi dagli appassionati. In attesa che il titolo sviluppato da The Coalition possa tornare a mostrarsi in pubblico, magari al prossimo E3, quello che sembrerebbe essere un documento ufficiale di Microsoft sta facendo il giro del web, portando con sé interessanti nuovi dettagli sul gioco.

Gears of War 5 girerà a 4K

Stando al presunto documento di Microsoft, lo sparatutto di The Coalition sarà ambientato nel “mondo di Gears più bello e grande mai fatto”. Una delle caratteristiche principali, infatti, sarebbe legata all’esplorazione della mappa di Sera, la quale potrebbe risultare effettivamente free roaming. Viene, inoltre, fatto cenno di aree desertiche, ghiacciate e con strutture in rovina. Infine, il titolo parrebbe supportare la risoluzione a 4K con supporto ad HDR, oltre ad un frame rate bloccato a 60fps. Al momento tali informazioni sono solamente frutto di speculazioni e voci di corridoio, pertanto prendetele con cautela.