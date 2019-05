Oliver Onions: i mitici musicisti dei film di Bud Spencer al ComicsFest di Verona

Per tutti gli appassionati di fumetti, cosplay e dell’entertainment in generale, è in arrivo un week-end da non perdere. L’8 e il 9 giugno, a Verona, il ComicsFest porterà per tutti gli appassionati contenuti speciali. Si parte con una serata speciale il 7 giugno con uno spettacolare concerto al Castello di Villafranca, che ospiterà i fratelli De Angelis, meglio conosciuti agli appassionati delle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill come Oliver Onions.

Dopo l’ultimo spettacolo in Italia risalente allo scorso anno la band torna a farci rivivere classici come Dune Buggy e Zorro proprio in occasione della manifestazione veronese.

Conosciuta fino allo scorso anno come “Sagra del fumetto” la manifestazione si amplia aprendosi maggiormente a musica, tv e cinema, con un programma ricco di eventi, show e testimonianze dal vivo. E quest’anno tema principale sono gli Anni ’80, con ospiti e talent che propongono i più grandi successi di quel periodo nei vari ambiti della cultura e dell’entertainment in un amarcord che unisce fan più nostalgici e nuovi appassionati del genere.

La fiera apre sabato mattina e ad accogliere il pubblico saranno Brush, mascotte del Festival, e i personaggi dei parchi a tema del territorio, Prezzemolo di Gardaland, Leomonster di Leolandia e Movy di Movieland, per trasportare così i visitatori in un parco divertimenti unico nel suo genere.

Ecco qui alcuni dei principali ospiti che saranno presenti nelle due giornate:

Omar Fantini (comico e conduttore TV), Adrian Fartade (divulgatore scientifico), Luna (cantante), Alberto Pagnotta (imitatore noto per i suoi video su YouTube), Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay (cosplayer professionista), Leo Ortolani (icona del fumetto italiano e creatore di Rat-Man), Claudio Sciarrone (disegnatore Disney), Simone Sio Albrigi (fumettista e Youtuber), Pietro Ubaldi (doppiatore), Giorgio Vanni (cantante e autore di sigle di cartoni animati e jingle pubblicitari).

Il pubblico li potrà incontrare nell’area Artist Alley e commissionare un’opera personalizzata che, per il primo anno della storia della manifestazione, è possibile prenotare attraverso il sito.

Qui tutte le informazioni: http://www.comicsfest.it