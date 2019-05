Call of Duty: il nuovo capitolo verrà annunciato il 30 maggio?

Call of Duty, storica serie sparatutto in prima persona, farà il suo ritorno anche quest’anno, ad opera del team di Infinity Ward che, stando agli ultimi rumor, starebbe sviluppando un soft reboot della serie Modern Warfare. L’attesa per l’annuncio del titolo, potrebbe finire molto presto.

Call of Duty: il 30 maggio verrà mostrato un trailer?

Stando a quanto rivelato da una fonte molto vicina al sito di Eurogamer, il prossimo titolo sparatutto di Activision verrà annunciato al grande pubblico il 30 maggio, a pochi giorni dall’E3. Proprio la distanza ravvicinata con l’evento di Los Angeles potrebbe spingere il publisher a svelare il nuovo capitolo tramite un trailer, come successo anche negli scorsi anni. Restate con noi per i futuri aggiornamenti.