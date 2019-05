Google Stadia: in estate si saprà prezzo, uscita e giochi al lancio

Con un tweet di poco fa, Google fa sapere che a breve verranno rilasciate delle informazioni importanti su Stadia. Già sapevamo che qualcosa sarebbero arrivate in estate, ma non cosa. Certo, le ipotesi erano state fatte, prezzo in primis. Ma ora sappiamo con certezza cosa verrà svelato della nuova console Google nella stagione più calda dell’anno: Costo, data di lancio e line-up.

Vedremo dunque quali saranno le risposte a queste tre domande che i giocatori attendono dall’annuncio di quella che proverà ad essere una console rivoluzionaria. Noi vi consigliamo anche di dare una letta all’editoriale che abbiamo scritto pochi giorni dopo quel famoso annuncio. Qui sotto il tweet.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info

Stay tuned here for more Stadia details coming soon.

— Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019