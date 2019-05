Surface Pro 7 mostrato in un brevetto Microsoft

Microsoft dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi mesi il suo Surface Pro 7. Il settimo modello della linea dovrebbe essere il primo ad offrire, dopo diversi anni, una serie di piccoli, ma significativi cambiamenti, prevalentemente dedicati alla sua tastiera cover ed alle porte di cui sarebbe dotato.

Difatti un brevetto Microsoft scovato da poco da Windows United mostra quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere un prototipo del Pro 7. Quest’ultimo appare dotato di una nuova tastiera cover, la quale grazie ad una serie di magneti sarebbe in grado di attaccarsi alle parti metalliche del Surface, rimanendovi collegata saldamente. Oltre a ciò un’altra novità è rappresentata dalla scelta relativa alle porte presenti. Tra queste appaiono, oltre alle consuete mini DisplayPort e USB-A, anche una Type-C. Infine è possibile notare l’assenza di una porta Surface connect, segno che Microsoft potrebbe utilizzare il nuovo ingresso USB-C per caricare i futuri device, per la prima volta dalla loro uscita sul mercato.

Microsoft potrebbe passare ben presto alla ricarica di Surface Pro tramite USB-C

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori informazioni in merito al misterioso Surface Pro 7.