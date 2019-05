Akira: il live action ha una data di uscita

Per molti anni sono avvenute discussioni in merito al film live action tratto da Akira, film d’animazione giapponese amato da milioni di persone, nonché icona Cyberpunk. La pellicola, la quale sarà diretta da Taika Waititi, regista del celebre Thor Ragnarok di casa Marvel, arriverà quindi nelle sale il 21 maggio del 2021.

Il film giungerà nelle sale contemporaneamente al quarto capitolo della saga di John Wick, scelta alquanto peculiare da parte da parte di Warner Bros. che sembra quindi essere molto sicura della validità del lungometraggio. Attualmente non sono stati diffusi dettagli relativi a cast e trama della pellicola, che comunque, stando alle indiscrezioni del passato, dovrebbe essere una trasposizione molto fedele dell’opera di Katsuhiro Otomo, per la quale Waititi avrebbe perfino deciso di selezionare attori asiatici e non statunitensi come molti potrebbero credere.

In ogni caso, come molti ben sapranno, le direzioni riguardo ad una pellicola, specie se così importante, sono spesso rimaneggiate molteplici volte in corso d’opera, per cui occorrerà attendere altre dichiarazioni ufficiali in merito alla questione.

