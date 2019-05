Space Hulk: cancellata la versione Switch

Space Hulk è un gioco di strategia ambientato nello stesso universo di Warhammer 40K, sviluppato da Funbox Media. Non molto tempo fa, il team di sviluppo aveva annunciato i lavori su una versione per Nintendo Switch del titolo che, a quanto pare non vedrà la luce.

Space Hulk: secondo titolo cancellato dal team

Il team di sviluppo ha infatti annunciato che la versione Switch è stata cancellata, per motivi che, a detta dello stesso team, sono andati oltre il loro controllo. Non è la prima volta che Funbox ha cancellato un titolo nel pieno dei lavori. Anche la versione Switch di Warhammer 40K Deathwatch è stata cancellata per le stesse enigmatiche cause.