Dragon Quest: all’E3 ci sarà un annuncio relativo alla serie

Dragon Quest, storica saga JRPG di Square Enix, è tornata ad incantare il proprio pubblico lo scorso settembre con l’uscita dell’undicesimo capitolo, in arrivo anche su Switch il prossimo agosto. A quanto pare, il publisher sarebbe pronto a svelare qualche novità per la saga al prossimo E3.

Dragon Quest: Weekly Shonen Jump svela l’annuncio

Stando al nuovo numero di Weekly Shonen Jump, Square Enix avrebbe programmato un annuncio relativo alla saga JRPG il prossimo 10 giugno, in concomitanza con la conferenza del publisher all’E3 di Los Angeles. Ancora non sono state divulgate notizie sul tipo di annuncio, considerando la recente uscita dell’undicesimo capitolo sicuramente non si tratterà di un nuovo episodio principale. Alcuni stanno pensando ad un possibile annuncio legato a Super Smash Bros Ultimate, ma ovviamente sono solo teorie. Non ci resta che aspettare la conferenza Square Enix.