Anthem esce dalla top 49 dei titoli più giocati su Xbox One

Continuano ad arrivare cattive notizie per il bistrattato Anthem, titolo disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Nello specifico, purtroppo, il titolo sci-fi è recentemente uscito ufficialmente dalla top 49 dei prodotti più giocati e popolari sulla piattaforma Microsoft.

Anthem: arrivano nuovi problemi per il titolo

In più, come ha riferito il portale ResetEra, a determinare l’abbandono del titolo su Xbox One, sono subentrati diversi fattori, come ad esempio l’inattività sui canali principali, i quali non danno alcun segno di vita da oltre un mese. Difatti, in molti si stanno chiedendo cosa sia successo ad alcune attività come il Cataclisma, che doveva essere introdotto originariamente tramite l’aggiornamento di maggio, poi successivamente rimandato, a causa di alcuni problemi tecnici legati all’opera.

Inoltre, stando ad alcune fonti, Anthem potrebbe essere uno dei protagonisti dell’E3 2019. Chissà quali saranno i piani futuri per lo sfortunato titolo sviluppato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts.

Intanto, vi rimandiamo alla nostra recensione della produzione.