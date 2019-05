Blood & Truth: disponibile un nuovo gameplay esteso

Blood & Truth, titolo in Realtà Virtuale per PlayStation VR sviluppato da Sony London Studios, arriverà sulle nostre PlayStation 4 tra pochissimi giorni. Se non foste convinti della bontà del titolo, è possibile cambiare idea con il nuovo video gameplay rilasciato dal canale PlayStation Underground.

Blood & Truth: in video un intero livello del gioco

Il canale PlayStation Underground ha caricato un video gameplay dedicato al nuovo titolo VR di Sony, in cui viene mostrato un intero livello. Grazie al video possiamo dare un’occhiata al tipo di interazione possibile col visore, oltre ad alcune scene di sparatorie al cardiopalma. Il gioco sarà disponibile in esclusiva PlayStation dal prossimo 28 maggio.