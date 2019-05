Pathologic 2 è disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

Pathologic 2, nuovo titolo horror sviluppato da Ice-Pick Lodge, è finalmente disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In occasione della pubblicazione, il team di sviluppo ha rilasciato il nuovo trailer di lancio.

Pathologic 2: 12 giorni per salvare la città

Il gioco di Ice-Pick Lodge sarà una via di mezzo di tra un remake e un sequel del primo capitolo. Il giocatore si ritroverà in una città assediata da una malattia, e sarà una sua scelta decidere se salvarla in 12 giorni, o lasciare che questa venga corrotta dal morbo e dalla corruzione. Di seguito trovate il trailer di lancio.