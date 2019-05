Oninaki: presentato il personaggio di Mayura

Oninaki, il prossimo action RPG sviluppato da Tokyo RPG Factory e prodotto da Square Enix, arriverà in Giappone il prossimo agosto. In attesa di conoscere la data di uscita occidentale, il publisher ha deciso di farci conoscere in modo più approfondito i personaggi principali del titolo.

Tramite il proprio profilo Twitter, Square Enix ha pubblicato una piccola descrizione del personaggio di Mayura (visibile in calce alla notizia), amica fin dall’infanzia del protagonista Kagachi, che ha seguito nel cammino per diventare Watchers. Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Mayura – Stands by her childhood friend Kagachi as they both tread the path of the Watchers.

Learn more about #Oninaki here: https://t.co/ItLPRvedQE pic.twitter.com/67SgXb0ZPi

— Square Enix (@SquareEnix) May 24, 2019