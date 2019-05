Control: il nuovo dev diary è dedicato ai suoni e le musiche

Control, la nuova IP multipiattaforma di Remedy Entertainment, ci metterà nei panni di Jesse che, grazie ai suoi poteri sovrannaturali, dovrà scoprire cosa sia successo al quartier generale dell’organizzazione segreta governativa per cui lavora. Per ingannare l’attesa dell’uscita, il team di Remedy e 505 Games stanno pubblicando dei video dietro le quinte per spiegare lo sviluppo del titolo.

Control avrà una soundtrack dinamica

Nel nuovo dev diary rilasciato da 505 Games ci viene spiegato il lavoro svolto per creare i suoni e le musiche del titolo Remedy. La soundtrack del gioco sarà dinamica, cambiando continuamente in base all’esperienza che sta affrontando il giocatore, che sia in combattimento o durante l’esplorazione delle aree di gioco. Il titolo sarà disponibile su PS4, Xbox e PC dal prossimo 27 agosto.