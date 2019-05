DayZ: annunciata la data d’uscita su PlayStation 4

Come riportato in un articolo pubblicato recentemente sul PlayStation Blog, che parla dei giochi in uscita la prossima settimana, è stato rivelato il giorno in cui verrà rilasciato DayZ su PlayStation 4. Il survival post apocalittico disegnato da Dean Hall e pubblicato da Bohemia Interactive arriverà sulla console Sony il 29 maggio.

DayZ: sopravvivere all’apocalisse zombie anche su PlayStation 4

Il titolo, nato come mod di Arma III e uscito ufficialmente su PC nel dicembre 2018 dopo cinque anni di accesso anticipato, e rilasciato su Xbox One questo 27 marzo, è un survival open world in cui bisogna trovare cibo, vestiti e armi per sopravvivere ad un’apocalisse zombie a Chernarus, fittizia regione dell’ex Unione Sovietica.

