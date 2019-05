Pokemon Go: è iniziato il Lapras Day

La settimana straordinaria di raid di Pokemon Go si concluderà il 28 maggio e dalla prossima compariranno i raid prima per Cresselia (27 maggio- 18 giugno), poi Kyogre (18-27 giugno) e infine Groudon (27 giugno-10 luglio). Nel frattempo, però, oggi 25 maggio è il Lapras Day, il che vuol dire che ci sarà la possibilità di combattere il Pokemon di Ghiaccio nelle palestre, con la possibilità di catturarlo anche in forma shiny.

Pokemon Go: oggi è il Lapras Day

L’evento è già iniziato dalle 11 e terminerà alle 14, e in questa finestra di tempo comparirà come boss raid. Sarà possibile oltretutto ricevere fino a cinque biglietti raid gratuiti nelle palestre. Per tutte le altre informazioni sull’evento e sulla settimana di raid straordinaria, potete collegarvi sul sito ufficiale del titolo Niantic.

