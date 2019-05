PlayStation VR potrebbe avere due modelli nella prossima generazione

PlayStation VR, visore per la realtà virtuale della piattaforma Sony, nonostante il continuo supporto da parte dell’azienda giapponese con titoli come Blood & Truth (in uscita il 28 maggio), non ha conquistato un’ampia fetta di giocatori, a causa di una tecnologia un po’ troppo acerba e un prezzo non così vantaggioso. La situazione nella prossima generazione, però, potrebbe cambiare.

PlayStation VR: Sony vorrebbe implementare la tecnologia Gaze Tracking

Stando a quanto dichiarato da Dominic Mallinson di Sony ai microfoni di VentureBeat, la compagnia giapponese avrebbe in mente di pubblicare due versioni per il visore: una wireless più economica e una wired più potente e costosa. Insieme alla possibilità di implementare la tecnologia del Gaze Tracking che permetterebbe al visore di capire dove sta guardando il giocatore in base alla dilatazione della pupilla, utile soprattutto per regolare meglio la profondità per una migliore sensazione di comfort.