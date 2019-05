OnePlus 7 Pro: riscontrati problemi con il display

OnePlus 7 Pro, ultimo arrivato dell’azienda cinese rappresenta sicuramente un’innovazione nel campo degli schermi OLED, grazie al suo portentoso schermo con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Tuttavia sembra che proprio quest’ultimo stia avendo un problema ricorrente a diversi utenti sparsi per il mondo.

La problematica in questione riguarda i cosiddetti “tocchi fantasma“, ovvero momenti in cui il device riconosce una pressione in un punto in cui l’utente non ne sta effettuando una. Come riportato da Android Police, anche la stessa OnePlus è a conoscenza di tale situazione ed ha affermato che rientra tra le sue priorità assolute al momento. Nonostante l’immediata tempestività dell’azienda cinese sia decisamente tranquillizzante non è ancora dato sapere se si tratti di un problema di natura hardware o software. Tuttavia il fatto che la compagnia sia riuscita a replicare alla perfezione il difetto fa ben sperare per una riparazione decisamente fulminea della sgradevole situazione.

OnePlus 7 Pro sta venendo attualmente investigato per eliminare i “tocchi fantasma”

Non rimane quindi altro che attendere novità in merito alla spiacevole situazione da parte di OnePlus e sperare in una risoluzione tempestiva. Qui in basso trovate un video dove viene mostrata la problematica.