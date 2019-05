Fire Emblem Three Houses: presentato il personaggio di Raphael

Fire Emblem Three Houses, nuovo capitolo della celebre saga sviluppata da Koei Tecmo in esclusiva per Nintendo Switch, continua a svelare nuovi personaggi legati alle vicende che fanno da sfondo al gioco. Oggi, il publisher ha presentato il personaggio di Raphael.

Fire Emblem three houses: ecco il personaggio di Raphael

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo per il suo prossimo gioco di ruolo, si chiama Raphael e appartiene alla Casa del Cervo D’oro. Raphael, figlio di un mercante, ha perso i genitori in giovane età e adesso si allena per diventare cavaliere. Nonostante tutto, il giovane ragazzo resta comunque ottimista ed è sempre pronto ad aiutare i più bisognosi. Sfortunatamente, è più interessato a leggere i menù dei ristoranti che i libri di testo. Il titolo uscirà in esclusiva Nintendo Switch prossimo 26 luglio.