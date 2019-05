Huawei non potrà usare card SD in futuro

Sembra che la lista dei problemi sia lungi dall’essere conclusa per Huawei. L’azienda cinese ha difatti ricevuto un altro ban, ma questa volta sul piano hardware. Difatti dopo l’abbandono di AMD, Intel e Qualcomm adesso tocca anche all’associazione SD, grazie alla quale la compagnia cinese non sarà più in grado di utilizzare lo standard SD.

Huawei non fa più ufficialmente parte dell’associazione SD

Cosa significa questo per il colosso asiatico? questa è la domanda che molti potrebbero chiedersi, la cui risposta è più semplice del previsto. A partire dall’arrivo dei suoi futuri smartphone, Huawei non potrà più utilizzare schede SD sui suddetti dispositivi. Ciò è dovuto al fatto che la già citata associazione SD ha escluso a tempo indefinito la casa cinese, chiudendo i contatti con quest’ultima. Da questo momento in poi è difficile capire come Huawei riuscirà a risolvere questa pioggia di problemi arrivati negli ultimi giorni, anche se sappiamo che sarà sicuramente in grado di rialzarsi.

Non rimane altro che attendere le future mosse del colosso cinese, per scoprire i suoi nuovi progetti per la sua linea mobile.

