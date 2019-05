Star Ocean First Departure R annunciato per Switch e PS4

Star Ocean First Departure R è stato recentemente annunciato da Square Enix per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il capitolo sarà un remake del titolo uscito originariamente nel 2007 per PSP. Ancora ignota la data d’uscita, anche se il publisher ha affermato che uscirà nel prossimo futuro.

Star Ocean First Departure R: arriverà anche in Occidente

Per chi non lo sapesse la versione PSP si basava sul primo gioco rilasciato nel 1996 su SNES chiamato semplicemente Star Ocean. Questa nuova versione, in uscita per PS4 e Switch, presenterà delle feature inedite e verrà rilasciata anche qui da noi in Occidente. Restate con noi per i futuri aggiornamenti.

