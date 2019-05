Fortnite potrebbe ricevere una Xbox One S brandizzata

Fortnite, celebre titolo battle royale sviluppato da Epic Games, potrebbe presto ricevere una Xbox One S a tema. Secondo quanto riportato dal sito WinFuture, infatti, nelle prossime settimane dovrebbe essere presentata al pubblico una versione completamente viola e limitata della console di Microsoft.

Fortnite: la console conterrà dei bonus e degli abbonamenti

Sempre secondo il sito, che ha anche pubblicato alcune immagini della console che potete vedere in calce alla notizia, questa nuova Xbox limitata conterrà anche la skin Dark Vertex, 2000 V-Buck, un mese di abbonamento per Xbox Live Gold, EA Access e Xbox Game Pass. Il prezzo dovrebbe essere di circa 300 dollari con una capienza di 1 Terabyte. La data di uscita è ancora ignota. Visto l’E3 ormai alle porte, non è escluso che Microsoft posso annunciare la console durante la sua conferenza.

