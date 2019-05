Hulu: in arrivo serie horror su North American Lake Monsters

Dopo essere stato completamente ceduto a Disney da Comcast, il servizio di streaming Hulu torna a far parlare di se, grazie ad una nuova produzione molto particolare. Si tratta di una serie TV horror antologica ispirata a North American Lake Monsters, raccolta di racconti scritta da Nathan Ballingrud.

Oltre ad annunciarne l’arrivo, Hulu ha svelato una serie di dettagli riguardo l’interessante progetto. Esso sarà realizzato da Babak Anvari e Lucan Toh, team creativo il quale ha collaborato a Wounds, altra produzione ispirata ad un’opera di Ballingrud. In aggiunta la serie sarà composta da 8 episodi e sarà creata anche con l’aiuto di Mary Laws, la quale ha in passato lavorato a The Preacher. Infine secondo quanto affermato da Hulu la serie parlerà di persone spinte ad atti disperati per ricostruire le loro vite, le quali incontreranno nel loro percorso una serie di creature gotiche, tra cui angeli caduti e lupi mannari.

Al momento non sono state fornite informazioni relative alla data di lancio del prodotto audio visivo, per cui non occorre altro che attendere i prossimi mesi.