Persona 5 The Royal: un breve filmato introduce Takuto

Attraverso i propri canali social, Atlus ha rilasciato un breve filmato relativo ad uno dei personaggi che sarà presente in Persona 5 The Royal, versione enanched di Persona 5 e esclusiva PlayStation 4. Si tratta di Takuto Maruki, e potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Persona 5 The Royal: uno psicologo confidente

Takuto Maruki è uno psicologo assegnato come part time alla Shujin Academy dopo un incidente con uno dei professori. Grazie al suo essere un buon ascoltatore e una persona che da buoni consigli, diventa da subito popolare tra gli studenti. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del titolo.

