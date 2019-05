Assassin’s Creed Odyssey: svelata la data di uscita del secondo episodio de Il Destino di Atlantide

Assassin’s Creed Odyssey, ultimo capitolo della saga creata da Ubisoft, sta continuando ad essere supportato dal team di sviluppo con nuovi contenuti aggiuntivi legati alla trama principale del gioco. La seconda espansione chiamata Il Destino di Atlantide riceverà il secondo episodio molto presto, come annunciato oggi da Ubisoft.

Ubisoft infatti ha svelato via Twitter che il secondo episodio de Il destino di Atlantide, chiamato Il Tormento di Ade sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 4 giugno. Nonostante non siano stati svelati ulteriori dettagli sulla trama del nuovo contenuto aggiuntivo, questo secondo episodio continuerà l’avventura di Kassandra e Alexios all’interno dei Campi Elisi.

We're excited to announce that The Fate of Atlantis – Torment of Hades will be available on June 4. Save the date! #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/t0p2Rgvx2O

