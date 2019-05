Conker’s Bad Fur Day: svelati dettagli sul sequel cancellato

Conker’s Bad Fur Day è un famoso action-adventure uscito negli anni 90 su Nintendo 64, sviluppato dal team di Rare. Il titolo è diventato celebre per via del linguaggio scurrile e dello humor nero messo in contrapposizione con i personaggi principali rappresentati da dei dolci animaletti. Il titolo ha anche ricevuto negli scorsi anni un remake per Xbox One.

Conker’s Bad Fur Day: il sequel doveva essere più ambizioso del primo capitolo

Lo sviluppatore Chris Seaver ha condiviso su Twitter quelli che sono alcuni progetti usati per lo sviluppo del sequel del gioco chiamato Conker’s Another Bad Day, il quale doveva essere molto più ambizioso del capitolo originale. Tra i progetti pubblicati dallo sviluppatore è possibile notare lo schema della mappa di gioco, alcuni dialoghi e dei concept art. Purtroppo come già accennato il sequel è stato cancellato.