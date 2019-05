Destiny 2: Bungie ha rimosso ogni riferimento ad Activision

Destiny 2, qualche mese fa, è stato acquistato completamente dal team di sviluppo Bungie dopo che quest’ultimo si è separato da Activision, il quale ha pubblicato il titolo sparatutto. Dopo tale separazione sono stati in tanti a chiedersi come Bungie avrebbe gestito la situazione con il publisher e i riferimenti a questo presenti nel looter shooter.

Destiny 2: Activision rimossa dalla pagina di Battle.net del gioco

A quanto pare, cominciano a spuntare fuori le prime conseguenze del distacco tra Bungie e Activision poiché, quest’ultima, non compare più sulla pagina del titolo sparatutto presente sul sito Battle.net, facendo figurare Bungie come sviluppatore e publisher del gioco. Considerando la natura di autodistribuzione del titolo, molto probabilmente il terzo capitolo della serie verrà pubblicato anche su altri store digitali. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.