Mortal Kombat 11: disponibile la patch che porta i filmati a 60fps

Mortal Kombat 11, titoli picchiaduro di NetherRealm Studios, ha avuto un enorme successo di critica e di pubblico, nonostante alcuni problemi che piano piano si stanno risolvendo. Come il frame rate su PC di alcune scene di intermezzo che ora è stato sistemato.

Mortal Kombat 11: rimosso il cap di 30fps

Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa, il gioco di NetherRealm Studios soffriva di un piccolo cap di 30fps che affliggeva molte delle scene di intermezzo come le Fatality e le cinematiche all’interno della Krypta. Ora, grazie alla patch disponibile da oggi, il problema è stato stato risolto, nonostante il team di sviluppo consigli di sbloccare il frame rate solo se in possesso di un PC di fascia alta.