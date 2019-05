Bloodstained Ritual of the Night: svelati i contenuti post lancio

Bloodstained Ritual of the Night è il nuovo titolo metroidvania creato dal padre della storica serie di Castlevania e pubblicato da 505 Games. Negli ultimi giorni sono stati aperti i preordini mentre ora il publisher ha rilasciato alcune informazioni sui contenuti aggiuntivi che arriveranno dopo il lancio.

Bloodstained Ritual of the Night: nuovi personaggi e modalità con i DLC

505 Games e Koji Igarashi hanno annunciato quelli che saranno i DLC post lancio del titolo ispirato a Castlevania. Tra i contenuti gratuiti sono previsti una modalità speedrun, una modalità boss rush, la possibilità di giocare in cooperativa online e in locale, due nuovi personaggi giocabili. Il giorno di uscita del gioco, il 18 giugno, sarà disponibile un DLC a pagamento dal costo di 10 dollari in cui sarà possibile affrontare Igarashi stesso e guadagnare un’arma speciale. Il titolo sarà disponibile dal 18 giugno su tutte le piattaforme.