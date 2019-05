RAD: un contest per il titolo di Double Fine

RAD, nuovo titolo roguelike sviluppato da Double Fine Production e pubblicato da Bandai Namco, arriverà il prossimo 20 agosto su tutte le piattaforme. In attesa di mettere le mani sul titolo, il publisher ha indetto un contest molto interessante.

Bandai Namco e Double Fine Production hanno indetto un contest per il miglior graffito. Chiunque avesse talento e volesse trovare la propria creazione all’interno del gioco (oltre ad alcuni premi fisici inerenti al titolo) non deve fare altro che seguire le regole che trovate nel post su Twitter in basso. Il contest si concluderà il prossimo 30 giugno.

The post-post-apocalyptic world of RAD comes out on August 20th! Get the creative juices flowing and enter the @DoubleFine Graffiti Art Contest for a chance to contribute to the devastating wasteland: https://t.co/X2ouxOqo35 pic.twitter.com/dbrAIg8XpB

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) May 23, 2019