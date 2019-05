Deadpool sarà introdotto a breve nel MCU?

Deadpool è uno dei personaggi più divertenti ed iconici della Marvel e con i due lungometraggi con Ryan Reynolds protagonista, ha saputo regalare tante risate al pubblico. Il futuro potrebbe essere ancora più roseo per il personaggio, considerando che il Mercenario Chiacchierone era di proprietà 20th Century Fox ed ora, dopo l’accordo con la Casa di Topolino, appartiene a Disney.

Deadpool come verrà inserito nel MCU?

Ma come potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe? Secondo MovieWeb le possibilità sono tre: la più interessante vedrebbe l’entrata in scena del personaggio nel sequel di Spider-Man: Far From Home, in un altra l’ingresso sarebbe garantito grazie ad uno show dedicato su Disney Plus, mentre la terza opzione vede il terzo film di Deadpool collegato con l’universo cinematografico degli altri supereroi. Quale secondo voi è la più probabile? Fatecelo sapere, fermo restando che sono solo alcune supposizioni.