Il Re Leone potrebbe esordire degnamente al box-office

Il Re Leone, nuovo live action Disney che arriverà dopo l’adattamento di Aladdin, da poco nelle sale (qui trovate la nostra recensione), è apparso, in base alle sequenze mostrate, come un progetto molto interessante. Le prime scene sono risultate spettacolari grazie ad un computer grafica di buon livello, con immagini molto simili alla versione originale, richiamando tanti ricordi ai più nostalgici.

Il Re Leone: il possibile trionfo al botteghino

Ma come performerà a livello economico? Secondo le stime di BoxOfficePro, il lungometraggio dovrebbe guadagnare tra i 180 e i 230 milioni di dollari nel primo finesettimana di uscita, risultando tra i migliori esordi dei lungometraggi di questo tipo come La bella e la bestia e Il libro della giungla. Secondo voi l’opera riuscirà a raggiungere un risultato simile? È ancora presto per dirlo, ma le possibilità di riuscita ci sono tutte.