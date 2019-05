Game of Thrones: i momenti più scioccanti dell’ottava stagione

Game of Thrones, tra alti e bassi, è stato lo show più chiacchierato del momento, generando più polemiche che consensi (qui trovate un nostro parere sull’ottava stagione). Ma cosa è effettivamente è rimasto più impresso negli spettatori? Comingsoon.net ha provato a rispondere a questa domanda, stilando una classifica. Nell’elencare alcuni punti centrali della serie faremo degli spoiler, quindi in caso non abbiate visto la realizzazione vi sconsigliamo di proseguire oltre.

Game of Thrones: cosa ha colpito di più i fan?

Tra gli eventi più scioccanti, che sono nelle prime tre posizioni, ci sono: l’uccisione del Night King da parte di Arya (29%), seguito da Daenerys che brucia Approdo del Re (23%) e Bran che conquista il trono dei Sette Regni (15%). Siete d’accordo con gli appassionati o avreste messo nel podio altre situazioni? Fatecelo sapere qui sotto.