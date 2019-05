Star Wars: le petizioni per impedire a Weiss e Benioff di realizzare i nuovi film

Star Wars è uno dei brand più delicati che Disney cura, considerando la sua storia pluridecennale. A dicembre di quest’anno assisteremo alla conclusione della nuova trilogia con L’Ultimo Skywalker (qui trovate il teaser trailer), nono capitolo del franchise. Ma i lungometraggi galattici non termineranno qua.

Star Wars e le petizioni contro le nuove realizzazioni

È stato confermato, infatti, che gli sceneggiatori e showrunner di Game of Thrones, Benioff e Weiss, sono attualmente al lavoro su tre nuove pellicole di Guerre Stellari, forse quelle che usciranno a partire dal 2022, ma ancora non è chiaro, visto che è stato fatto anche il nome di Rian Johnson. Ma i fan della nota saga creato da George Lucas non hanno preso bene la notizia: sul web ci sono già alcune petizioni che vogliono fuori dal progetto gli artisti, già presi di mira per lo scarso successo dell’ottava stagione de Il Trono di Spade. E voi cosa ne pensate? Credete sia lecito che gli spettatori arrivino fino a questo punto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto all’articolo.