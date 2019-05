Ford vs. Ferrari: le nuove foto del lungometraggio

Ford vs. Ferrari è sicuramente uno dei progetti più attesi dei prossimi mesi. Il lungometraggio, diretto da James Mangold (Quel treno per Yuma, Logan – The Wolverine), vede al centro delle vicende la competizione automobilista de Le Mans del 1966, durante la quale la Ford e la Ferrari si sono scontrate in un’accesa sfida. Gli attori protagonisti della pellicola saranno Christian Bale, che interpreterà Ken Miles, pilota della Ford e Matt Damon, che vestirà i panni di Carroll Shelby, anch’esso guidatore della stessa scuderia.

Ford vs. Ferrari: un primo sguardo

Qualche tempo fa Empire ha mostrato le prime foto dell’opera, che arriverà nelle sale americane il 15 novembre, contrariamente a quanto avevamo detto in passato. Le immagini raffigurano gli artisti principali in alcune sequenze che vedremo nel film. In attesa di altre informazioni sul prodotto, vi lasciamo al materiale fotografico, condiviso anche da utenti Twitter.