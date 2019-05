Last Night in Soho: pubblicato il nuovo poster dell’opera di Wright

Last Night in Soho è la nuova pellicola di Edgar Wright (Hot Fuzz, La fine del mondo) regista che è uscito in sala due anni fa con Baby Driver – Il genio della fuga, dove figura una delle ultime apparizioni del celebre Kevin Spacey, finito nel ciclone degli oramai tristemente noti scandali. Il film, che ha iniziato la produzione un giorno fa, è ancora avvolto nel mistero, anche se qualcosa in più è emersa.

Last Night in Soho: la prima immagine

Grazie alla pagina Twitter Core of Movies, infatti, è stato mostrato un poster inedito del lungometraggio (che trovate qui sotto alla news) che svela molto poco, ma che genera la giusta curiosità sul prodotto. Ad ora, in ogni caso, è stato confermato il cast, composto da Anya Taylor-Joy, Matt Smith e Thomasin McKenzie e il genere della realizzazione, il thriller, che sarà ispirata a Don’t Look Now di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polansky.

First teaser poster for Edgar Wright’s ‘Last Night In Soho’ starring Anya Taylor Joy; described as a psychological horror-thriller in the vein of Don’t Look Now and Roman Polanski’s Repulsion pic.twitter.com/kjp3wu8lXK — Core of Movies (@CoreofMovies) May 25, 2019

