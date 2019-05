A Quiet Place 2: anticipata la data di uscita

A Quiet Place 2, sequel dell’apprezzato film, diretto, scritto ed interpretato da John Krasinski (Promised Land, Detroit), è ancora in fase di pre-produzione, ma è stato confermato il suo arrivo. Come vi dicevamo qualche tempo fa, le riprese del lungometraggio dovrebbero cominciare quest’estate con una data di uscita fissata per il 2020.

A Quiet Place 2 arriverà in anticipo

Ma ci sono degli aggiornamenti in merito al rilascio in sala della pellicola. Deadline ha infatti comunicato la notizia che l’opera sarà disponibile a marzo dell’anno prossimo, ben due mesi prima la finestra prevista inizialmente. Ancora è ignota la trama del prodotto, ma attualmente si è a conoscenza del fatto che sarà un seguito non tradizionale, dove verranno riproposti sono alcuni membri del cast del primo titolo.