Men in Black International potrebbe essere la peggiore apertura economica del franchise

Men in Black International è il reboot del noto franchise (qui trovate l’ultimo trailer) che ha visto in precedenza Will Smith e Tommy Lee Jones rispettivamente nei panni dell’Agente J e K, appartenenti ad una organizzazione segreta che si occupa di missioni riguardanti alieni ed altre creature spaziali. Nel nuovo capitolo, in uscita quest’estate, vedremo al centro delle vicende H e M che sono interpretati da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già apparsi insieme sul grande schermo in Thor: Ragnarok e Avengers: Endgame.

Men in Black International e il suo possibile deludente esordio

Secondo alcuni dati riportati da Deadline, il film, nelle sale italiane dal 25 luglio, potrebbe fare esordio sotto le aspettative, con 40 milioni di incasso nel weekend negli USA. Questo, se si verificherà, sarà un passo indietro rispetto agli altri capitoli visto che hanno guadagnato una cifra maggiore. Ovviamente le analisi sono da verificare e tocca aspettare ancora qualche mese per avere conferma delle previsioni.