Arrow: Stephen Amell vuole tornare come Oliver Queen dopo la fine della serie

Arrow, serie tv DC che ha terminato da poco la produzione della settima stagione, si concluderà con l’ottava, che ha ha data di uscita ancora ignota. Poiché si arriverà ad un termine vero e proprio degli eventi, è probabile che molti attori apparsi nello show non torneranno in futuro, anche se un interprete ha già espresso la sua posizione in merito…

Arrow: il protagonista ha intenzione di riapparire

Durante un’intervista, riportata da CBR.com, Stephen Amell, che veste i panni del protagonista della realizzazione, Oliver Queen, ha manifestato il suo interesse a ricoprire nuovamente il ruolo del personaggio. Sarà sicuramente difficile rivederlo in azione, ma non è ancora detto che l’artista possa fare un cameo nei prossimi prodotti dello stesso universo.