Travis Strikes Back No More Heroes annunciato per PC e PS4

Travis Strikes Back No More Heroes è l’ultimo capitolo di No More Heroes creato da Suda 51 e il suo team di sviluppo Grasshopper Manufacture per Nintendo Switch. Il titolo, però, si appresta ad arrivare anche su altre piattaforme di gioco

Travis Strikes Back No More Heroes non è più esclusiva Nintendo Switch

Quello che doveva essere un titolo in esclusiva per Nintendo Switch, arriverà anche su altre console. Suda 51 e Grasshopper hanno, infatti, annunciato che il titolo arriverà anche su PC e PlayStation 4, senza però rilasciare nessuna finestra di lancio. Inoltre, Suda 51 dovrebbe fare un’apparizione al prossimo E3 con un grosso annuncio, che potrebbe essere il terzo capitolo di No More Heroes.