Assassin’s Creed 3 Remastered: Digital Foundry analizza la versione Switch

Assassin’s Creed 3 Remastered, dopo essere uscito su console a fine marzo, è finalmente disponibile anche sull’ibrida di Nintendo. Ovviamente, non poteva mancare l’analisi tecnica accurata di Digital Foundry che, dopo aver analizzato le versioni console, ci svela i segreti della versione Switch.

Assassin’s Creed 3 Remastered: versione Switch sotto le aspettative

L’analisi tecnica di Digital Foundry, che potete vedere nella sua interezza in calce alla notizia, ha svelato alcuni dettagli tecnici sul titolo Ubisoft non molto soddisfacenti. Nonostante l’ottima risoluzione (1080p in modalità TV e 720p in Portatile) che si assesta su una qualità standard per i titoli Switch, è a livello di frame rate che il titolo Ubisoft comincia a perdere colpi. Questo, infatti, presenta un frame rate sbloccato in modalità TV con continui cali che oscillano tra i 20 e i 40fps, mentre in modalità Portatile resta fortunatamente ancorato ai 30fps. Anche l’audio presenta alcuni problemi, legati soprattutto alla compressione dei file per problemi di spazio, abbassando notevolmente la qualità generale del doppiaggio e degli effetti sonori.