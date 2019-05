Super Smash Bros Ultimate: una mod permette di giocare come Shaggy di Scooby-Doo

Super Smash Bros Ultimate è l’ultimo capitolo della storica serie picchiaduro creata da Nintendo che, come sapete, propone un roster di combattenti presi da diverse serie di videogiochi sia di Nintendo che di altre case di sviluppo, rendendolo un gioco crossover tra più franchise.

Super Smash Bros Ultimate: dai meme di Facebook al titolo picchiaduro

La comunità dei modder su Nintendo Switch ha messo mano al titolo picchiaduro realizzando uno dei desideri degli internauti: sfruttare tutta la potenza di Shaggy, personaggio di Scooby-Doo. Per chi non lo sapesse, negli ultimi mesi sono spopolati (soprattutto su social network come Facebook) alcuni meme dedicati al personaggio e alla sua “fantomatica potenza”. Chi meglio del picchiaduro Nintendo per mostrare la potenza di tale personaggio, come potete vedere nel video in basso. Come si evince dal video, le combo e il colpo Smash si basano sul personaggio di Captain Falcon. Una delle tante dimostrazioni del potere e della follia di Internet.