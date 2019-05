Ubisoft: Roller Champions sarà uno degli annunci dell’E3?

Ubisoft, come ogni anno, sarà presente al prossimo E3 di Los Angeles dove presenterà i titoli e i progetti in uscita nei prossimi anni, oltre ad aggiornamenti per prodotti già sul mercato. Insieme ai rumor un un nuovo Assassin’s Creed nel 2020 e un probabile terzo capitolo di Watch Dogs previsto per quest’anno, sono emersi interessanti leak su una nuova IP.

Ubisoft: un titolo basato sullo sport Roller Derby

Secondo gli ultimi rumor, la casa di sviluppo francese sarebbe prossima a svelare una nuova IP chiamata Roller Champions che, come si evince dal titolo, si baserebbe sullo sport Roller Derby, molto in voga in America. Dai leak sono emerse anche alcune immagini (come quella di copertina e quella in calce alla notizia) che ci fanno dare un primo sguardo ai contenuti del gioco. Una delle immagini, infatti, è legata al menu principale del titolo il quale denota una forte enfasi sulla customizzazione del proprio avatar e sulle modalità multiplayer. Sempre secondo i leak, nel gioco saranno presenti match veloci, classificati, personalizzati e tornei, oltre ad una modalità appositamente per gli streaming. Nonostante la quasi totale veridicità di queste informazioni, nulla è stato ancora confermato, pertanto prendete tutto con molta cautela. Non ci resta che attendere l’E3 per conferme o smentite.